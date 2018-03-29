Суд по "диктаторским законам" снова отложили: Ефремов заболел

Проведение подготовительного заседания переносится уже третий год.

Суд по "диктаторским законам" снова отложили: Ефремов заболел
Фото: Катерина Серко

Соломенский суд Киева 29 марта должен был провести подготовительное заседание по делу о "диктаторских законах" против экс-главы фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, экс-депутата Компартии Сергея Гордиенко и экс-"регионала" Александра Стояна. Как сообщает корреспондент LB.ua, вначале представители суда сначала час не могли дозвониться к Ефремову в Старобельское СИЗО - никто не отвечал. Затем ответили и сказали, что Ефремов заболел.

В связи с этим заседание отложили на 17 мая, 12:00.

Напомним, уголовное дело в отношении бывших народных депутатов Украины Александра Ефремова, Александра Стояна и Сергея Гордиенко за принятие "диктаторских законов" Генеральная прокуратура возбудила по ст. 364 ч. 2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. В суд его передали в 2015 году, но до сих пор не смогли провести подготовительное заседание.

Напомним, 16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движения автомобилей колоннами больше 5, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм и за клевету, блокирование госзданий и др.


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