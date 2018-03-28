РоSSийских дипломатов высылают уже 27 стран

Всего будут выдворены 143 человека

После отравления бывшего роSSийского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании уже 26 стран выдворили 143 роSSийских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Британии в Twitter .

"Британия и ее союзники стоят плечом к плечу в отправке наиболее сильного сигнала Кремлю: РоSSия не может безнаказанно нарушать международные правила", - говорится в сообщении.

МИД также опубликовал карту с обозначением стран, которые решили выслать роSSийских дипломатов.

Список стран, которые выдворяют роSSийских дипломатов: Албания, Австралия, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания , Италия, Канада, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша , Румыния, США , Украина, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

После сообщения британского МИДа о выдворении одного роSSийского дпиломата объявила Бельгия. Таким образом, число стран, которые поддержали Британию, возросло до 27.

Напомним, 26 марта около 20 стран мира синхронно объявили о высылке роSSийских дипломатов, занимавшихся разведдеятельностью, 27 марта еще несколько стран присоединились к этой акции. Новая Зеландия не смогла найти, кого бы выслать, но также поддержала ее.

Кроме того, НАТО аннулировало аккредитацию семерых роSSийских представителей.

Великобритания, на территории которой произошло отравление роSSийского шпиона-перебежчика, объявила это демонстрацией единства Запада перед лицом роSSийской угрозы. Сама Британия объявила о высылке 23 дипломатов из РоSSии еще 14 марта. Также Британия выдала ордера на арест роSSийского капитала сомнительного происхождения.

РоSSия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и пообещала "зеркально ответить" на высылку своих дипломатов.