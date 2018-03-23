?Госкомтелерадио запретило ввоз двух книг Азарова в Украину

Теперь в перечне 159 роSSийских изданий, две из ОРДЛО и четыре из Украины.

Государственный комитет телевидения и радиовещания расширил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перечень, в частности, дополнен шестью роSSийскими книгами - теперь в нем находится 159 роSSийских изданий, а также двумя из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четырьмя из Украины.

Среди прочих, в список внесены книги: "Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир" (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), "Последнее прибежище. Зачем Коломойскому Украина" (Сергей Аксененко), "Бог Нептун не любит Украину" (Владимир Шигин), а также "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" (обе - Николай Азаров).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Напомним, ранее Украина запретила книги экс-"прокурора" Крыма Натальи Поклонской, сепаратиста Павла Губарева и других.