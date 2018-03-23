Госкомтелерадио запретило ввоз двух книг Азарова в Украину

Теперь в перечне 159 роSSийских изданий, две из ОРДЛО и четыре из Украины.

?Госкомтелерадио запретило ввоз двух книг Азарова в Украину

Государственный комитет телевидения и радиовещания расширил перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Перечень, в частности, дополнен шестью роSSийскими книгами - теперь в нем находится 159 роSSийских изданий, а также двумя из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и четырьмя из Украины.

Среди прочих, в список внесены книги: "Крымская весна. 30 дней, которые потрясли мир" (Олег Матвейчев, Анатолий Беляков), "Последнее прибежище. Зачем Коломойскому Украина" (Сергей Аксененко), "Бог Нептун не любит Украину" (Владимир Шигин), а также "Украина на перепутье. Записки премьер-министра" и "Уроки майдана. Украина после переворота" (обе - Николай Азаров).

С полным перечнем книг можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Напомним, ранее Украина запретила книги экс-"прокурора" Крыма Натальи Поклонской, сепаратиста Павла Губарева и других.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"Данилюк предложил ГПУ прослушать лекцию о "принципах привлечения инвестиций"
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Фюрер РФ победил на выборах фюрера РФФюрер РФ победил на выборах фюрера РФ
Блок рекламы


Похожие новости
Суд согласился допросить Азарова по видеосвязи из РоSSииСуд согласился допросить Азарова по видеосвязи из РоSSии
Обвинения против двух чиновников ГосЧС в связи с пожаром в одесском детском лагере передали в судОбвинения против двух чиновников ГосЧС в связи с пожаром в одесском детском лагере передали в суд
Порошенко: Украину примут в ЕС, и это будет вопрос нескольких летПорошенко: Украину примут в ЕС, и это будет вопрос нескольких лет
Савченко вернулась в УкраинуСавченко вернулась в Украину
Энн Эпплбаум стала лауреатом премии Гелбера за книгу о ГолодомореЭнн Эпплбаум стала лауреатом премии Гелбера за книгу о Голодоморе
ГПУ готовит представления еще на двух нардеповГПУ готовит представления еще на двух нардепов
Савченко анонсировала возвращение в УкраинуСавченко анонсировала возвращение в Украину
Кабмин планирует изменить правила оформления виз для въезда в УкраинуКабмин планирует изменить правила оформления виз для въезда в Украину
В марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - ТурчиновВ марте 2014 РоSSия собиралась начать полномасштабное наступление на Украину - Турчинов
Глава МИД Франции посетит Украину 23 мартаГлава МИД Франции посетит Украину 23 марта
Последние новости
Подгружаем последние новости