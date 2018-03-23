Террорист, захвативший заложников в супермаркете на юге Франции, убит
Сообщается о двух жертвах, все заложники уже освобождены.
Вооруженный преступник захватил заложников в супермаркете в городе Треб на востоке коммуны Каркасон (французский департамент Од).
Сколько человек находятся в заложниках, не сообщается. Преступник утверждает, что является сторонником террористического "Исламского государства", пишет Le Figaro. В магазине были слышны выстрелы. Полиция окружила супермаркет.
В твиттере AFP со ссылкой на полицию сообщается, что один или два человека убиты в результате стрельбы в супермаркете.
Обновление. Reuters со ссылкой на мэра Треба пишет, что жертвами инцидента стали два человека. По его словам, все остальные заложники освобождены, захватчик находится в супермаркете наедине с полицейским.
По неподтвержденным данным, перед этим в Каркасоне тот же преступник открыл из машины огонь по полицейским, которые были на пробежке. Один из них был ранен.
Обновление. Вооруженный преступник убит. Об этом сообщил в эфире местного телевидения мэр коммуны Эрик Менасси.
Также сообщается о двух погибших и двух раненых. Заложников удалось освободить, передает ledauphine.com.
"Персонал и гости, взятые в заложники, были эвакуированы. Двое заложников погибли, ещё двое были ранены", - заявил Менасси.
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