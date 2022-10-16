Кількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України за минулу добу ліквідували 300 російських військовослужбовців та 14 безпілотників.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 жовтня, інформує Апостроф.

За даними українського командування, втрати особистого ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становили 65 тисяч військовослужбовців. Минулої доби на передовій ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників і 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, як інформує Генштаб, росіяни втратили 7 артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.

Втрати ЗС РФ за 15 жовтня в Україні:

  • особовий склад – 300 солдатів;
  • танки – 5;
  • артилерійські системи – 7;
  • бойові броньовані машини – 14;
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 14;
  • автомобільна техніка та цистерни - 8 одиниць.

  • спецтехніка - 1 одиниця

Найбільші втрати ЗС РФ зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.


Богдан Соловйов, Апостроф





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