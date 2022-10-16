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2022-10-16
Кількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУ
Підрозділи Збройних сил України за минулу добу ліквідували 300 російських військовослужбовців та 14 безпілотників.
Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 жовтня, інформує
За даними українського командування, втрати особистого ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становили 65 тисяч військовослужбовців. Минулої доби на передовій ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників і 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
Крім цього, як інформує Генштаб, росіяни втратили 7 артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.
Втрати ЗС РФ за 15 жовтня в Україні:
- особовий склад – 300 солдатів;
- танки – 5;
- артилерійські системи – 7;
- бойові броньовані машини – 14;
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 14;
- автомобільна техніка та цистерни - 8 одиниць.
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спецтехніка - 1 одиниця
Найбільші втрати ЗС РФ зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
Богдан Соловйов, Апостроф