Кількість убитих окупантів досягла круглої цифри: зведення Генштабу ЗСУ

Підрозділи Збройних сил України за минулу добу ліквідували 300 російських військовослужбовців та 14 безпілотників.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 15 жовтня, інформує Апостроф .

За даними українського командування, втрати особистого ЗС РФ з першого дня повномасштабного вторгнення становили 65 тисяч військовослужбовців. Минулої доби на передовій ЗСУ ліквідували ще 300 загарбників і 14 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, як інформує Генштаб, росіяни втратили 7 артилерійських систем та 14 бойових броньованих машин.

Втрати ЗС РФ за 15 жовтня в Україні:

особовий склад – 300 солдатів;

танки – 5;

артилерійські системи – 7;

бойові броньовані машини – 14;

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 14;

автомобільна техніка та цистерни - 8 одиниць.

спецтехніка - 1 одиниця