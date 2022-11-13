Понад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Станом на 263-й день відчайдушної боротьби українського народу проти російських загарбників, Україна продовжує виганяти ворога та нищити ворожу військову техніку – за добу було ліквідовано більше 600 рашистів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали: