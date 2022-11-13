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2022-11-13
Понад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні
Станом на 263-й день відчайдушної боротьби українського народу проти російських загарбників, Україна продовжує виганяти ворога та нищити ворожу військову техніку – за добу було ліквідовано більше 600 рашистів, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ? 2840 (+2) од,
- бойових броньованих машин ? 5742 (+12) од,
- артилерійських систем – 1837 (+8) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ? 206 (+1) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
- крилаті ракети ? 399 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
- спеціальна техніка ? 160 (+0).
Марія Швець, Апостроф