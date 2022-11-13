Понад 600 убитих окупантів та багато техніки: свіжі дані про втрати армії РФ в Україні

Станом на 263-й день відчайдушної боротьби українського народу проти російських загарбників, Україна продовжує виганяти ворога та нищити ворожу військову техніку – за добу було ліквідовано більше 600 рашистів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 80860 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2840 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ? 5742 (+12) од,
  • артилерійських систем – 1837 (+8) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ? 206 (+1) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1507 (+1),
  • крилаті ракети ? 399 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4295 (+16) од,
  • спеціальна техніка ? 160 (+0).


Марія Швець, Апостроф





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