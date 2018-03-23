Кабмин приступил к созданию Министерства по делам ветеранов

По плану процесс создания должен продлиться месяц.

Кабмин приступил к созданию Министерства по делам ветеранов
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов, сообщает "Укринформ".

"Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начинает процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Отмечается, что по плану процесс создания Министерства должен продлиться месяц.

Министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

По словам Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, правительство считает своим важнейшим социальным долгом отдать должное подвигу людей, которые отстаивают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним, 27 февраля Рада потребовала от Кабмина создать Министерство по делам ветеранов.

В начале 2017 года Верховная Рада проголосовала за проект постановления, в котором рекомендовала Кабмину создать профильное министерство по делам ветеранов. Однако правительство не приняло никаких мер по созданию такого министерства.

Летом 2017 года президент Петр Порошенко попросил рассмотреть возможность создания Министерства по делам ветеранов.


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