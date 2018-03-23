Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине $620,7 млн

Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности.

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 620,7 млн долларов на поддержку Украины в сфере обороны и безопасности, сообщает посольство Украины в США .

"Палата представителей Конгресса США одобрила консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в объеме 620,700 млн долларов, что превышает соответствующую прошлогоднюю смету.

Так, согласно законопроекту, Пентагону выделяется 200 млн долларов для предоставления военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долларов больше ассигнования 2017 года.

Данные средства будут направлены на финансирование конкретных проектов американской поддержки Вооруженным силам Украины, в частности таких, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение.

Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Смета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определен в сумме 420,700 млн долларов, что на 10 млн долларов превышает соответствующие расходы 2017 года.

Увеличенное финансирование направлено на усиление поддержки Украины в сфере безопасности по программе "Международное военное финансирование".

Перед вступлением в силу консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей и подписан Президентом США .