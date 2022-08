Палата представників США схвалила знаковий законопроект демократів про охорону здоров’я та клімат

У п’ятницю Палата представників проголосувала за ухвалення законопроекту демократів про охорону здоров’я, енергетику та клімат на суму 750 мільярдів доларів, повідомляє CNN.

Остаточне голосування зафіксувало 220 проти 207 голосів. Четверо республіканців не голосували.

Тепер, коли контрольована демократами Палата представників схвалила законопроект, його передадуть Байдену на підпис.

Президент вже привітав ухвалення закону і подякував демократам.