Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в РоSSии с Олимпиадой в нацистской Германии

"То, что Путин собирается прославить себя таким образом - это тошнотворная перспектива".

Джонсон сравнил чемпионат мира по футболу в РоSSии с Олимпиадой в нацистской Германии
Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает уместным сравнение чемпионата мира по футболу в РоSSии с Олимпиадой 1936 года в нацистской Германии.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на The Guardian.

"То, что Путин собирается прославить себя таким образом - это тошнотворная перспектива", - сказал Джонсон.

Вопрос об уместности такого сравнения ему задал на слушаниях в парламенте депутат Иен Остин. По словам Остина, президент РоSSии Владимир Путин собирается использовать чемпионат мира по футболу для поддержания собственной популярности - как и Адольф Гитлер в 1936 году.

Остин предложил Великобритании бойкотировать чемпионат мира.

Ранее британские власти заявили, что на первенство не поедет официальная делегация чиновников и членов королевской семьи. Такое решение было принято в качестве ответной меры на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери.

Чемпионат мира по футболу в РоSSии пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии примет в нем участие.

Летняя Олимпиада 1936 года прошла в Берлине. Место проведения Игр было выбрано за несколько лет до прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Международный олимпийский комитет обсуждал бойкот Олимпиады из-за антисемитской политики нацистской Германии, однако в итоге решил провести Игры.


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