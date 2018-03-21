Главный архитектор Василькова задержан при получении взятки

Также задержан начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города.

Главный архитектор Василькова задержан при получении взятки
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Сотрудники прокуратуры Крыма и Службы безопасности Украины задержали при получении взятки главного архитектора Василькова Киевской области, а также начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. гривен начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс. долларов главный архитектор города", - написал он.

Луценко также сообщил, что за текущий год суды осудили 201 человек, выявленный Генпрокуратурой, МВД и СБУ.

Напомним, ранее во Львове на взятке в размере 105 тыс. гривен задержали председателя райадминистрации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко"Не доехал к Мотороле": в соцсети обсуждают истерику застрявшего в лифте Захарченко
"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде
Олланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSииОлланд призвал ввести санкции против энергетического сектора РоSSии
Нацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квотНацсовет оштрафовал радио "Пятница" за несоблюдение языковых квот
Швеция претендует на роль посредника между США и КНДРШвеция претендует на роль посредника между США и КНДР
Блок рекламы


Похожие новости
Военнослужащий задержан по подозрению в сбыте 32 кумулятивных танковых зарядов в Черниговской областиВоеннослужащий задержан по подозрению в сбыте 32 кумулятивных танковых зарядов в Черниговской области
Депутат Сумского горсовета задержан за взяткуДепутат Сумского горсовета задержан за взятку
На границе с РоSSией задержан "вор в законе" Сумбат ТбилисскийНа границе с РоSSией задержан "вор в законе" Сумбат Тбилисский
СБУ огласила список изъятого при задержании Рубана оружияСБУ огласила список изъятого при задержании Рубана оружия
СБУ показала оперативное видео задержания Рубана
Луценко отреагировал на задержание переговорщика РубанаЛуценко отреагировал на задержание переговорщика Рубана
Рубан задержан на линии разграничения Рубан задержан на линии разграничения
После марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человекПосле марша за права женщин в Ужгороде задержаны 6 человек
НАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки СупрунНАБУ пришло с обысками к мэру Вишневого по делу о предложении взятки Супрун
Главный экономический советник Трампа уволилсяГлавный экономический советник Трампа уволился
Последние новости
Подгружаем последние новости