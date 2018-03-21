Главный архитектор Василькова задержан при получении взятки

Также задержан начальник отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города.

Сотрудники прокуратуры Крыма и Службы безопасности Украины задержали при получении взятки главного архитектора Василькова Киевской области, а также начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции города.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Фейсбуке.

"Васильков. Прокуратурой АРК совместно с СБУ задержаны при получении 300 тыс. гривен начальник отдела государственной архитектурно строительной инспекции и 10 тыс. долларов главный архитектор города", - написал он.

Луценко также сообщил, что за текущий год суды осудили 201 человек, выявленный Генпрокуратурой, МВД и СБУ .

Напомним, ранее во Львове на взятке в размере 105 тыс. гривен задержали председателя райадминистрации.