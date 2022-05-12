Рада приняла закон об упрощении строительства, опротестованный архитекторами

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7282 об упрощении строительства сооружений, предназначенных для жизнеобеспечения лиц, лишившихся жилья в результате войны. За опротестованный архитекторами и представителями органов местной власти проголосовали 265 депутатов.

«В Украине будет создана программа комплексного обновления населенных пунктов. Она позволит решить ряд градостроительных вопросов, возникших в результате военного вторжения РФ », - заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, принятые изменения в законодательство, регулирующее градостроительную деятельность, ставят приоритетом восстановление территорий, пострадавших от боев и чрезвычайных ситуаций. В частности, каждая община должна утвердить и представить свою программу комплексного восстановления.

«Такая программа должна содержать общее описание населенного пункта или территории, для которой разрабатывается, а также информацию о необходимости подготовки территории и ущербе, нанесенном объектам общественной, жилищной, инженерной инфраструктуры, производственных мощностей», – уверяет Шуляк.

Особенность законопроекта заключается и в том, что им разрешено во время военного положения устанавливать и изменять целевое назначение земельного участка государственной и коммунальной собственности. В «Слуге народа» уверяют, что это прописано для строительства временного жилья и размещения эвакуированных производств.

В то же время на прошлой неделе Национальный союз архитекторов от имени всего архитектурного сообщества Украины выступил с заявлением об отсутствии прозрачной информации и данных, необходимых для формирования в условиях войны градостроительной политики.