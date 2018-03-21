Минрегион планирует ввести "голубые линии" для ограничения высотности застройки

Власти готовят новую редакцию ГСН "Планирование и застройка территорий".

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует ввести "голубые линии" для ограничения высотности застройки.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Украине до сих пор нет норм по ограничению высотности застройки территории. Сейчас мы это меняем, обновляя важный градостроительный ГСН по планированию и застройке территорий. В частности, вводим новое понятие «голубые линии», которое будут регулировать ограничение застройки по высоте в населенных пунктах. Это поможет решить проблему хаотичной застройки по высотности и гармонизировать городское пространство", - заявил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Действующие государственные строительные нормы (ГСН) устанавливают лишь ограничения существующих и запроектированных улиц и дорог. Это так называемые "красные линии", обозначающие земли общего пользования, предназначенные для прокладки коммуникаций, благоустройство улиц, а также "линии регулирования застройки" - расположение зданий на территории.

Норма о "голубых линиях" внесена в новую редакцию ГСН "Планирование и застройка территорий", которая будет утверждена в ближайшее время взамен ГСН 360-92 "Градостроительство. Планирование и застройка городских и сельских поселений" и ряда других строительных норм.


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