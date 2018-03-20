Луценко и Авакова просят контролировать расследование смерти Волошина
Народные депутаты призывают генпрокурора и министра внутренних дел взять расследование смерти летчика, Героя Украины Владислава Волошина на личный контроль.
Об этом заявил депутат от фракции БПП Давид Макарьян с трибуны Верховной Рады 20 марта, передает
«В Николаеве в субботу произошла трагедия – погиб герой АТО, военный летчик Владислав Волошин», – сказал он.
Парламентарии стоя почтили память героя минутой молчания.
«Глава Николаевской облгосадминистрации обратился к народным депутатам (с призывом) взять расследование под свой контроль», – сказал Макарьян.
«Мы обращаемся к правоохранительным органам, к генеральному прокурору Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову (с просьбой) взять расследование этого дела под свой личный контроль и проинформировать о расследовании (смерти) народного героя», – заявил он.
Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко добавила: «Я думаю, что весь парламент присоединяется к этому призыву».
Она также выразила соболезнования семье Волошина.
Как известно, 18 марта 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, который ранее воевал на Донбассе, совершил самоубийство у себя дома.
Предсмертной записки Волошин не оставил. Медикам перед смертью также ничего не объяснил.
СМИ опубликовали часть переписки, из которой следует, что Волошин хотел уволиться и имел «суицидальные настроения».
Сотрудница Волошина Алина Коротич рассказала, что на него давили чиновники облгосадминистрации во главе с губернатором Алексеем Савченко.
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20.03.2018 14:21