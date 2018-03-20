Украина получила "безвиз" с Катаром

Соглашение подписали во время визита в страну Порошенко.

По результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписано Соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований.

"Хочу поздравить всех украинцев с тем, что наконец нам удалось договориться и подписано Соглашение о безвизовых путешествиях украинцев в Катар и катарцев в Украину. Это придает большего веса украинскому паспорту. Это означает еще большее уважение к украинцам. И будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в Катаре и ожидается большое количество катарцев [которые посетят Украину]", - приводятся слова Порошенко на сайте президента.

Порошенко также отметил, что Доха является авиационным хабом и было запущено два самолета в день из Киева .

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Государства Катар, пользующиеся паспортами для выезда за границу, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государства другой стороны, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Подписание документа призвано способствовать развитию сотрудничества между Украиной и Катаром как в консульско-правовой, так и экономической и гуманитарной сферах, вывести на новый уровень защиту прав и интересов юридических и физических лиц Украины в Катаре, активизировать контакты представителей бизнеса обеих стран, открыть дополнительные возможности для национальных туристических отраслей, послужить расширению дружественных связей между народами Украины и Катара.

Напомним, о том, что Украина работает над безвизовым режимом с Кувейтом и Катаром и упрощением визового режима с Саудовской Аравией, сообщал в ноябре прошлого года министр иностранных дел Павел Климкин.