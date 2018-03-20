Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на выборы в РоSSии

На картинке - Путин, кукла-Собчак и связанный Навальный.

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в РоSSии.

Фото страницы журнала опубликовал в Фейсбуке галерист Марат Гельман.

Карикатура вышла в номере издания за 14 марта, то есть за четыре дня до голосования.

На картинке изображен Владимир Путин с куклой на руке, которая говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах". За спиной у Путина сидит человек со связанными руками и с завязанными глазами. Он говорит: "Я - Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!".

Фото: facebook.com/marat.guelman.9

Напомним, 18 марта в РФ состоялись выборы президента, на которых Путин набрал 77% голосов.

Ксения Собчак выдвигалась от "Гражданской инициативы". Она позиционировала себя как "кандидат против всех".

Навальный же призывал к бойкоту выборов. Ранее он вел кампанию по своему выдвижению, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру.


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