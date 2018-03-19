Савченко попросила Порошенко уволить генпрокурора
Луценко, по словам нардепа, нарушил присягу.
Народный депутат Надежда Савченко обратилась к Президенту Петру Порошенко с просьбой уволить генпрокурора Юрия Луценко.
“В жалобе к Президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко Ю.В. с должности генерального прокурора, за нарушение присяги Прокурора; после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины - освободить Луценко Ю.В. от должности генерального прокурора Украины за нарушение присяги прокурора”, - написала она в фейсбуке.
По словам нардепа, генеральный прокурор Луценко нарушил принцип презумпции невиновности в ее отношении и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины, защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства", - подчеркнула нардеп.
Савченко уверяет, что передала обращение в канцелярию Администрации Президента в установленном порядке.
Кроме того, она отправила дисциплинарную жалобу на Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.
“Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Следовательно, я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. к дисциплинарной ответственности”, - пояснила Савченко.
15 марта 2018 года депутат Верховной Рады Надежда Савченко явилась в Верховную Раду с несколькими гранатами и "стволом". Это произошло уже после того, как Генеральная прокуратура обвинила ее в участии в подготовке терактов. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко якобы планировала массовые убийства депутатов Верховной Рады.
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко. После этого она открыто призвала к военному перевороту.
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