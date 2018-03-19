Порошенко объявил сфальсифицированными результаты выборов в Крыму

По оценке президента, роSSийские выборы в целом были фарсом.

Президент Петр Порошенко выступил с заявлением в связи с проведением оккупационной администрацией так называемых выборов в Крыму. Порошенко не поверил в высокую явку и результат Владимира Путина на полуострове.

"Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные "данные" являются ни чем иным, как фальсификацией. И, говоря известным роSSийским фразеологизмом, это "филькина грамота". Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира", - отметил президент, сообщается на сайте главы государства.

Порошенко заявил, что результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины, добавил он.

Он приветствовал решение ОБСЕ и других международных организацией не участвовать в наблюдении за выборами в Крыму. Порошенко ожидает, что в итоговом отчете международной миссии будет четко отмечена незаконность проведения роSSийских выборов на территории украинского Крыма.

"Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал – Крым – это Украина!!!" - отметил Порошенко.

Он также заявил, что Украина составит перечень лиц, "которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или принимали участие в дерзком избирательном процессе в Крыму" и представит его для укрепления санкций против оккупационной роSSийской власти".

В целом Порошенко назвал президентские выборы в РоSSии фарсом.

"Легитимность президентских выборов в РФ и якобы избранного на них кандидата ставится под сомнение не только незаконным проведением голосования во временно оккупированном Крыму. Это в целом был политический фарс, который не имеет ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", - заявил президент.

Он призвал мир усилить санкционное давление на Кремль.

Напомним, по данным ЦИК РФ , в Крыму Владимир Путин набрал 92,15% голосов, явка составила 71,47%.

Глава центризбиркома Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев заявил, что активность крымских татар на так называемых выборах в Крыму составила менее 10%. По его данным, в целом активность жителей Крыма также была низкой.