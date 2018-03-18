Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, - Порошенко
Глава государства заверил, что международные партнеры Украины не признают выборов в оккупированном Крыму.
Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, прокомментировал проведение выборов президента РоSSии в оккупированном Крыму, назвав их незаконными. Об этом информирует сайт главы государства.
«Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь», - подчеркнул Порошенко.
Президент сообщил, что последние несколько дней интенсивно общался с международными партнерами.
«И мы получили заверения о непризнании выборов президента РоSSии в Крыму», - подчеркнул глава государства.
Напомним, Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.
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18.03.2018 16:58