Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, - Порошенко

Глава государства заверил, что международные партнеры Украины не признают выборов в оккупированном Крыму.

Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, - Порошенко
Петр Порошенко
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, прокомментировал проведение выборов президента РоSSии в оккупированном Крыму, назвав их незаконными. Об этом информирует сайт главы государства.

«Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь», - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что последние несколько дней интенсивно общался с международными партнерами.

«И мы получили заверения о непризнании выборов президента РоSSии в Крыму», - подчеркнул глава государства.

Напомним, Украина выступила с протестом против проведения выборов президента РоSSии в аннексированном Крыму. РоSSия это требование проигнорировала. В ответ МВД Украины запретило голосовать гражданам РФ на территории Украины, закрыв роSSийские дипломатические учреждения для гражданских лиц в день выборов 18 марта.


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