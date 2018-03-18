Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины, - Порошенко

Глава государства заверил, что международные партнеры Украины не признают выборов в оккупированном Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко, который сейчас находится с государственным визитом на Ближнем Востоке, прокомментировал проведение выборов президента РоSSии в оккупированном Крыму, назвав их незаконными. Об этом информирует сайт главы государства.

«Единственный президент, которого будет выбирать Крым, будет президент Украины. Я по этому поводу не сомневаюсь», - подчеркнул Порошенко.

Президент сообщил, что последние несколько дней интенсивно общался с международными партнерами.

«И мы получили заверения о непризнании выборов президента РоSSии в Крыму», - подчеркнул глава государства.