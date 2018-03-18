Застрелился и.о. директора Николаевского аэропорта Волошин

Полиция открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство"

Застрелился и.о. директора Николаевского аэропорта Волошин
Владислав Волошин
Фото: news.pn

Сегодня, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и. о. директора одного из коммунальных предприятий.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Николаевской области.

"Семья находилась дома вместе с мужем, выстрел из комнаты услышала жена. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции. Пострадавший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Ведется следствие.

Как уточняет издание "Преступности.НЕТ", речь идет о Владиславе Волошине, и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт", герое войны на Донбассе, бывшем военном летчике.

Напомним, летчик Волошин - бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации, совершил 33 боевых вылета, пока применение авиации на Донбассе не было запрещено Минскими соглашениями.

В 2015 году роSSийская пропаганда назвала Волошина виновником катастрофы малайзийского боинга. Он якобы выпустил по пассажирском самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным следствием. На самом деле самолет был сбит из ЗРК "Бук", который прибыл из РоSSии, с территории, которая контролировалась боевиками "ДНР".

В начале 2018 года Волошин был назначен и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт". С июля 2017 года он был заместителем директора аэропорта.


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