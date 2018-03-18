ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов фюрера РФ в Украине

В РоSSии планируют повторно обратиться в эти организации.

ООН, ОБСЕ и Совет Европы проигнорировали обращение РФ о запрете выборов в Украине
Фото: EPAUPG

ООН, ОБСЕ и Совет Европы не отреагировали на обращение уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в связи с решением властей Украины о недопуске граждан РоSSии, которые не являются дипломатами, голосовать в дипучреждениях РФ в стране. Об этом она заявила журналистам в воскресенье, передает ТАСС.

"Я не получила ответов пока ни от кого. Официальной реакции нигде не было", - сказала она.

Ранее в ОБСЕ отказались комментировать решение Украины 18 марта блокировать россиянам, которые находятся в стране, доступ на участки для голосования на выборах президента РоSSии.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать ", - сказал пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер.

Москалькова тем временем пообещала повторно обратиться в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, в очередной раз выразив возмущение тем, что роSSийские дипломатические представительства в Украине блокированы полицией и граждане РФ не допускаются на голосование в выборах президента РоSSии.

Напомним, в МИД Украины ранее сообщили, что если россияне, которые не являются дипломатами, хотят голосовать, то они должны ехать на выборы президента в РоSSию. О закрытых для гражданских лиц диппредставительствах на территории Украины в день выборов 18 марта в РоSSии знали еще с февраля.


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