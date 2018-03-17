Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя райадминистрации

За эти деньги человек обещал не препятствовать предпринимательской деятельности.

Во Львове на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя райадминистрации
Тарас Гнида
Фото: zaxid.net

В пятницу, 16 марта, на взятке в 105 тыс. грн задержали председателя Железнодорожной райадминистрации Львова Тараса Гниду. Об этом сообщает местный ресурс ZAXID.NET.

Во Львовском горсовете заявили, что на время расследования чиновника отстранили от должности.

Департамент защиты экономики Нацполиции сообщил, что речь идет о 105 тыс. грн, которые Тарас Гнида требовал за непрепятствование предпринимательской деятельности.

«Неправомерную выгоду требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района и за трудоустройство граждан в органы местного самоуправления», - говорится в сообщении Департамента защиты экономики Нацполиции.

В ведомстве добавили, что факт вымогательства должностным лицом 105 тыс. грн взятки задокументировали.

«Злоумышленник отметил, что указанная сумма должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера. Правоохранители изъяли квитанцию о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции дополнительно изъяли и деньги», - уточнили в полиции.

По этому делу продолжаются процессуальные меры, в частности Тарасу Гниде должны избрать меру пресечения. За вымогательство взятки чиновнику грозит лишение свободы до десяти лет.

Отметим, что Тарас Гнида работал председателем Железнодорожной райадминистрации с декабря 2017 года. К тому времени он два года был руководителем Франковской райадминистрации Львова.

Напомним, ранее мэра Сколе во Львовской области приговорили к 6,5 годам тюрьмы за взятку.


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