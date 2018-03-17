Washington post: РоSSия уже давно воюет против Запада

Что делать, когда идет война, но действует лишь одна сторона? РоSSия ведет войну против Запада как минимум 10 лет, но Запад не замечал этого. Однако, это не конфликт в традиционном понимании, в котором бы роSSийские танки вторглись в Польшу или роSSийские ракеты ударили по Питтсбургу.

Нынешняя война Москвы против Запада более утонченная и не менее эффективная, потому что на нее никто должным образом не отвечает.

Об этом на страницах Washington post пишет старший научный сотрудник по исследованиям национальной безопасности в Совете иностранных дел Макс Бут.

Он убежден, что эта роSSийская война началась в 2008 году с вторжения в Грузию — прозападную страну, которая отправляла войска в Ирак и Афганистан и стремится присоединиться к НАТО. Но вместо того, чтобы наказать Владимира Путина за агрессию, администрация Барака Обамы решила ответить «перезагрузкой» отношений. Путин был поощрен к новой агрессии. И в 2014 году его «маленькие зеленые человечки», то есть роSSийские солдаты в роSSийской форме без опознавательных знаков, вторглись в Украину. Москва оккупировала Крым и превратила часть территории в Донбассе в свою марионетку. На этот раз США и Европа ответили санкциями, но не достаточно жесткими, чтобы остановить Путина.

В 2014 году роSSийская система ПВО сбила малайзийский авиалайнер над Украиной, убив 298 человек. Вместо того, чтобы извиниться и заплатить, Путин начал распространять безумные теории заговора, обвиняя в катастрофе Украину, ЦРУ или еще кого-то. В 2015 году роSSийский президент решил вмешаться в сирийскую гражданскую войну, чтобы помочь режиму Башара Асада совершать преступления против собственного же народа. Не удовольствовавшись убийством сирийцев, в прошлом месяце роSSийские наемники попытались атаковать базу под контролем войск США , рассчитывая, что удастся изгнать Америку из Сирии.

Чтобы не допустить эффективный ответ со стороны Запада, Путин нагло вмешался в президентские выборы в США в 2016 году, чтобы подорвать кампанию Хиллари Клинтон и помочь желаемому кандидату — Дональду Трампу. Он также вмешивался в европейские выборы, чтобы помочь пророSSийским кандидатам. РоSSияне даже попытались устроить переворот в Черногории, чтобы не допустить присоединения страны к НАТО.

Помогая своим сторонникам, Путин не колебалясь уничтожал своих критиков как в РоSSии, так и за рубежом. СМИ сообщали о возможной причастности роSSийского президента к 14 таинственным убийствам в Великобритании и США . В 2006 году, согласно материалам британского расследования, два роSSийских агента убили бывшего роSSийского разведчика Александра Литвиненко, отравив его радиоактивным полонием-210. На прошлой неделе другого роSSийского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на британской территории редким роSSийским оружием. Тот факт, что Путин так мало уделяет внимания заметанию следов, указывает на то, что он хочет послать сигнал: «Вот что происходит, когда вы переходите мне дорогу».

У Путина мало причин бояться возмездия, потому что до этого времени он не от чего подобного не страдал. После вмешательство в американские выборы Барак Обама выдворил 35 роSSийских дипломатов. Путин ответил тем, что уничтожил 750 должностей в американских дипломатических представительствах в РоSSии. Сейчас премьер-министр Тереза Мэй выслала из Британии 23 роSSийских дипломата, и Путин ответит в том же духе. Но это мелкие неудобства. Что действительно может привлечь его внимание, так то это большой ответ во главе с США .

Администрация Трампа присоединилась к Британии, Франции и Германии в осуждении «первого наступательного использования нейропаралитического агента» в Европе со времен Второй мировой войны. А Министерство финансов наложило санкции на роSSийских хакеров, обвиняемых специальным представителем Департамента юстиции Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы и других кибератаках. Это хорошее начало, но не больше.

Президент Трамп до сих пор не раскритиковал лично Путина так, как он атаковал всех от Алека Болдуина до репортера New York Times Мэгги Хаберман. Трамп нехотя разрешил передать оружие Украине, но так и не выполнил санкции, принятые Конгрессом. В 2012 году Конгресс принял «Акт Магнитского», чтобы наложить санкции на россиян, которые нарушали права человека. Обама наказал этими санкциями 44 человек, а Трамп — только 5.

Что же Западу следует сделать, чтобы серьезно ответить на роSSийскую агрессию? Путин и его соратники держат миллиарды долларов в западных странах. Лондон стал излюбленным местом для россиян.

«Заморозить деньги. Арестовать имущество. Причинить им боль, где только возможно. США могут включить РоSSию в список стран-спонсоров терроризма, как КНДР , которая тоже использует нейропаралитические агенты для убийств за рубежом. Перестать относиться к РоSSии как к правомерной стране: Путина уже выдворили из G8, поэтому с G20 его можно выбросить тоже. Отключить РоSSию от системы SWIFT, запретить роSSийским банкам доступ к международным монетарным переводам. Задействовать статью 5 устава НАТО о совместной обороне», — советует автор.

По его мнению, существует богатый выбор возможных действий в ответ. И ни одно из них не повлечет ядерную войну, несмотря на роSSийское бряцанье оружием. Пустых слов не достаточно. Решительные действия нужны для того, чтобы заставить роSSийского диктатора осознать, что он не может победить в необъявленной войне без боя.