МОН вводит для школьников электронные учебники

минобразования

Министерство образования и науки обнародовало План реализации эксперимента по внедрению электронных учебников и Национальной электронной образовательной платформы.

Документ содержит подходы для апробации исследовательских образцов е-учебников и внедрение их в школах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Пилотирование электронных учебников в школах начнется уже в 2018/2019 учебном году и продлится до конца 2020/2021 н.г. За это время планируется исследовать использование экспериментальных образцов по 41 названием учебников (5 названий в первый год, 13 – во второй, 23 – в третьей)», — говорится в сообщении.

Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечение свободного доступа к е-учебникам станет Национальная образовательная е-платформа. В общем она будет содержать по меньшей мере 9 функциональных модулей и в дальнейшем должно стать одним из элементов обеспечения качественным образовательным контентом и

образовательными услугами для обучения в течение жизни.

В частности, уже в этом году в рамках Национальной образовательной е-платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора.

Источник: Укринформ


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