Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в Крыму
"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции".
Президент Петр Порошенко призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове.
Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.
"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава Украинского государства поблагодарил президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В ходе разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.
Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма и введет санкции против их организаторов. Он также призвал страны G7 осудить и не признавать эти выборы.
Накануне Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах 18 марта.
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