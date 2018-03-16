Порошенко призвал Эрдогана не признавать результатов выборов президента РоSSии в Крыму

"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции".

Президент Петр Порошенко призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Крым - это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции", - заявил Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава Украинского государства поблагодарил президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма и введет санкции против их организаторов. Он также призвал страны G7 осудить и не признавать эти выборы.

Накануне Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало крымчан не участвовать в выборах 18 марта.



