Кабмин намерен 21 марта расторгнуть договор с РФ об экономическом сотрудничестве
Действие Программы рассчитано до 2020 года.
Кабинет министров намерен на ближайшем заседании (21 марта) прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина".
"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала РоSSия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - сказал премьер.
Указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.
Гройсман также добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от РоSSии.
Напомним, в октябре прошлого года Кабмин прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о специализации предприятий, производящих военную продукцию.
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