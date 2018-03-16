Кабмин намерен 21 марта расторгнуть договор с РФ об экономическом сотрудничестве

Действие Программы рассчитано до 2020 года.

Кабмин намерен 21 марта расторгнуть договор с РФ об экономическом сотрудничестве
Фото: ukr.media

Кабинет министров намерен на ближайшем заседании (21 марта) прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала РоSSия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - сказал премьер.

Указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.

Гройсман также добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от РоSSии.

Напомним, в октябре прошлого года Кабмин прекратил действие межправительственного соглашения с Россией о специализации предприятий, производящих военную продукцию.


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