Кабмин намерен 21 марта расторгнуть договор с РФ об экономическом сотрудничестве

Действие Программы рассчитано до 2020 года.

Кабинет министров намерен на ближайшем заседании (21 марта) прекратить действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией , подписанной в 2011 году.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала РоSSия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - сказал премьер.

Указанный документ был подписан 7 июля 2011 года в Москве. Он предусматривает сотрудничество двух стран в ряде сфер, в частности экономики, торговли, транспорта, курортно-рекреационной, социально-гуманитарной, приграничной и других. Действие Программы рассчитано до 2020 года.

Гройсман также добавил, что Украина от таких решений будет выигрывать, в отличие от РоSSии.