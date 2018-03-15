"Почему нас не позвала?": В сети бурно обсуждают обвинение Савченко в организации теракта в Раде

Сегодня, 15 марта, Героя Украины, внефракционного нардепа Надежду Савченко обвинили в организации теракта в здании ВРУ. По словам генпрокурора Юрия Луценко, она собиралась подорвать разрывным снарядом ложи, минометом взорвать купол ВРУ, а потом расстрелять из автоматов тех, кто остался жив.

Представление на снятие неприкосновенности и арест Героя Украины, участника АТО уже зарегистрированы парламентариями. К тому же, ВРУ уже исключила ее из комитета по национальной безопасности. А сотрудники СБУ провели допрос народной избранницы, передает Час Пик.

По версии СБУ , нардеп якобы проводила переговоры с военнослужащими и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению действующего президента Украины Петра Порошенко. Однако есть и другая версия происходящего: военнослужащие, выступая агентами специальных служб, сами предлагали госпереворот и проводили записи всех бесед с Савченко.

В ответ на мнимые взрывы из миномета в ВРУ началось бурное обсуждение происходящего в социальных сетях. По мнению журналистов и блогеров, Луценко озвучил мечты простых украинцев, за которые будет нести наказание Савченко.

Так, например, по мнению журналиста Михаила Ганницкого, Луценко записался в пиарщики к Савченко, ведь большая часть страны отдаст свои голоса на президентских выборах за тех, кто подорвет всех парламентариев вместе со зданием Верховной Рады. Позже он объяснил, что лишь только за то, что люди добираются на общественном транспорте в час пик на работу, украинцы готовы уже это сделать, ведь депутаты разъезжают на шикарных авто.

Также журналист отметил, что не прочь взорвать ВРУ также и участники АТО, которые за время вооруженного конфликта в Украине, а это не мало 4 года, не увидели от власти решительных реформ, очищения от воровства, кумовских отношений и многого другого.

Участник антитеррористической операции, полковник Юрий Покиньборода также считает, что Луценко стал руководителем пиар-компании Савченко.

По мнению телеведущего Ростислава Сухачева, миллионы граждан Украины, хоть и мысленно, но стали на минуту соучастниками Надежды Савченко в подрыве ВРУ.

Журналист Вячеслав Чичило допустил, что многие украинцы задались в этот момент вопросом, почему Савченко их не позвала.

Украинский журналист Денис Попович вообще представил себе бойню в здании ВРУ. Как военнослужащие под командованием Савченко раскладывали минометные гнезда и складывали гранаты, а также то, как огромная люстра от попадания в нее снаряда рассыпалась на мелкие кусочки, как фугас.

По мнению блогера Владислава Оленченко и политолога Виктора Зубрицкого, Луценко озвучил мечту миллионов украинцев, а также приписал им главаря.

В свою очередь, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что разберется с "шарлатанами, которые пришли к власти" и без бомб, гранат и автоматов, причем уже совсем скоро.

Украинцы в соцсети также опубликовали снимок, как Савченко должна была выглядеть, когда взрывала бы здание Верховной Рады Украины.