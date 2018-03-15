Людмила Денисова избрана новым омбудсменом
Она сменила на этой должности Валерию Лутковскую.
Народный депутат Верховной Рады от партии "Народный фронт" Людмила Денисова в четверг была избрана новым уполномоченным парламента по правам человека.
За нее проголосовали 280 депутатов.
Денисова - председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014). Опыта правозащитной деятельности у нее нет.
Срок полномочий предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года. Она была избрана на эту должность в апреле 2012 года.
Напомним, что Денисова была избрана в Верховную Раду по списку "Народного фронта". Ее мандат должен перейти к очередному в списке Михаилу Побочих.
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15.03.2018 13:52