Людмила Денисова избрана новым омбудсменом

Она сменила на этой должности Валерию Лутковскую.

Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua

Народный депутат Верховной Рады от партии "Народный фронт" Людмила Денисова в четверг была избрана новым уполномоченным парламента по правам человека.

За нее проголосовали 280 депутатов.

Денисова - председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. Была министром соцполитики в правительствах Юлии Тимошенко (2007-2010) и Арсения Яценюка (2014). Опыта правозащитной деятельности у нее нет.

Срок полномочий предыдущего омбудсмена Валерии Лутковской завершился 27 апреля 2017 года. Она была избрана на эту должность в апреле 2012 года.

Напомним, что Денисова была избрана в Верховную Раду по списку "Народного фронта". Ее мандат должен перейти к очередному в списке Михаилу Побочих.


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