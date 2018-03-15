Кинематографисты просят Гройсмана посодействовать вступлению Украины в Eurimages

Вступление в этот фонд даст украинскому кино новые возможности для финансирования.

Украинские кинематографисты выступили с обращением к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой посодействовать вступлению Украины в международный фонд Eurimages.

В своем письме они уточняют, что вступление в "Евримаж" даст возможность украинскому кино интегрироваться в Европу, получать преимущества европейской ко-продукции и подаваться на финансирование из фонда.

Переговоры о вступлении в фонд назначены на 16 марта.

В этом году Украина сможет вступить в Eurimages на лояльных условиях – оплатив взнос в размере 145 тыс евро, что существенно ниже обычного взноса.

"Это уже второй раз, когда Украина приближается к вступлению в фонд и задержка процесса повлияет на имидж Украины как партнера и украинской киноиндустрии в целом и в мире", – говорится в письме.

Обращение подписали представители Украинской киноакадемии, Ассоциации киноиндустрии Украины и других общественных организаций в сфере кино.

Фото: Украинская киноакадемия

Фото: Украинская киноакадемия

Напомним, представители киноиндустрии делали несколько обращений к власти в связи с ситуацией, связанной с финансированием украинского кино в 2018 году.