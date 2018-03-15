РоSSия в Совбезе ООН назвала газ "Новичок" британским

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что его страна не вела разработки газа «Новичок», а образцы найденных веществ в Солсбери – продукт западных разработок с участием вывезенных бывших советских ученых.

Такую версию он озвучил в среду, во время заседания Совета Безопасности ООН относительно отравления семьи Скрипачей в Великобритании, передает собственный корреспондент Укринформа.

«В РоSSийской Федерации никаких научно-исследовательских и опытных конструкторских разработок под условным названием «Новичок» не проводилось», — заявил постоянный представитель РоSSии в ООН .

Он подчеркнул, что в 1992 году РФ прекратила разработки химического оружия, а в 2017 году в РФ был завершен процесс уничтожения всех имеющихся запасов таких разработок.

«В середине 1900-х годов западные спецслужбы вывезли на Запад ряд наших специалистов – их имена известны – а также некоторую документацию и продолжили исследования в этом направлении, в том числе, в Великобританию и Соединенные Штаты», — заявил Небензя.

Он также отметил, что новые химические соединения, в том числе газ «Новичок», потом были разработаны в западных странах.

«Наиболее вероятным источником происхождения этого химиката, где с конца 1990-х годов по сегодня проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, является, в том числе, Великобритания»,- заявил Небензя.

По его словам, Британия имеет формулу и образцы газа «Новичок», и поэтому «сама способна его производить».

В этой связи представитель РоSSии назвал заявления официального Лондона по вине РоSSии «абсолютно безответственными» и «содержащими угрозу суверенному государству, постоянному члену Совета Безопасности».

Как подчеркнул представитель Москвы, против РоSSии «применяются отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны, рассчитаны на создание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику».

Он также выступил с требованием предоставить прямые доказательства причастности РФ к этому отравлению.