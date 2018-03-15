Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, - CNN
Бывшему политтехнологу Партии регионов и экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту в общей сложности грозит 305 лет тюрьмы.
Об этом сообщает CNN.
В суде Вирджинии бывший политтехнолог обвиняется в уклонении от налогов (возможны 8 лет тюрьмы) и 9 случаях финансового мошенничества (каждый по 30 лет максимум, всего 270 лет тюрьмы). В суде Вашингтона он может получить от 15 до 20 лет по обвинениям в пяти случаях незаконных сговоров и нарушениях, связанных с зарубежным лоббизмом.
Издание приводит заявление федерального судьи Томаса Эллиса, который на прошлой неделе поместил Манафорта под домашний арест.
«Если брать во внимание природу обвинений против ответчика и бесспорный груз доказательств против него, ответчик сталкивается с очень реальной перспективой провести остаток жизни в тюрьме», – сказал судья.
Манафорт обвиняется по двум разным делам в разных судах и по обоим помещен под домашний арест.
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