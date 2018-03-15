Британия обвинила РФ в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии

Можно предположить, что РоSSия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Британия обвинила РФ в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии
Фото: пресс-служба президента

Постоянный представитель Великобритании при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что РоSSия имеет отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и тем самым она нарушила Статью 2 Устава ООН.

Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности ООН в среду, 14 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он.

При этом постпред Британии отметил, что РоSSия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, по его словам, можно предположить, что РоSSия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того Брейтуэйт заявил, что РоSSия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"РоSSия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) РоSSия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.


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