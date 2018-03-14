На переговорах в Минске согласовали ремонт сети Vodafone в ОРДЛО

Восстановить мобильную связь поможет ОБСЕ.

На переговорах в Минске согласовали ремонт сети Vodafone в ОРДЛО
Фото: Українські Новини

На засадении трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились об алгоритме восстановления мобильной связи в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер в фейсбуке.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании Vodafone-Украина при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства", - написала она.

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

17 января после получения гарантий безопасности были начаты ремонтные работы. 19 января Vodafone восстановил связь на оккупированной части Луганской области. В компании отметили, что в Донецке сеть "не поднимается" по неизвестной причине.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях.


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