Кабмин планирует изменить правила оформления виз для въезда в Украину

Кабмин Гройсмана

Кабинет министров на заседании 14 марта рассмотрит проект постановления о внесении изменений в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства в среду, сообщает Укринформ.

Чиновники также рассмотрят законопроект «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и проект закона об обеспечении эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства.

Кроме того, запланировано рассмотрение двух проектов указов Президента: о дeлeгaции для участия в работе совместной Украинско-Белорусско-Польской демаркационной комиссии и о назначении стипендий Президента для выдающихся спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта.

В повестку дня также вынесены вопросы изменений в нормы питания военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований; проект постановления о внесении изменения в перечень ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, подлежащих охране Национальной гвардией. Будет рассматриваться вопрос утверждения Порядка распределения в 2018 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Кабмин также планирует утвердить Положение о Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.

Чиновники рассмотрят и проекты распоряжений о признании дееспособными объединенных территориальных громад; об одобрении Концепции Государственной целевой программы утилизации компонентов жидкого ракетного топлива (гептила) на период до 2020 года.


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