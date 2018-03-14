Вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам УПА в центре Харькова

Решается вопрос о квалификации происшествия.

Вандалы нарисовали свастику на памятнике воинам УПА в центре Харькова
Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове неизвестные надругались над памятником воинам Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Как сообщается, вызов поступил в Киевское отделение полиции 13 марта в 19:00. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила, что неизвестные красной краской нарисовали на памятнике свастику.

Сведения внесены в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, ранее, 13 февраля, памятник УПА в Харькове облили краской. До этого вандалы оскверняли монумент осенью прошлого года.


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