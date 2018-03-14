«Доктор смерть» должна уйти»: Ляшко требует отставки Супрун

Глава Радикальной партии Олег Ляшко потребовал от правительства отстранить от должности и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Час Пик.

«Доктор смерть» должна уйти!

Ульяна Супрун занимает должность исполняющего обязанности министра здравоохранения незаконно. Во-первых, она не отказалась от американского гражданства. Во-вторых, назначать заместителей может только действующий министр - правительство не имело права назначать Супрун заместителем без министра, а потом давать ей должность исполняющего обязанности.

Но самое большое преступление - реформа, которую проводит Ульяна Супрун, и не несет за это никакой политической ответственности. Последствия ее деятельности - закрытие больниц, нехватка вакцин во время эпидемии и повышение смертности украинцев.

Мы требуем от правительства остановить геноцид: уволить Ульяну Супрун и внести представление на назначение министра здравоохранения, который будет работать на благо украинцев», - написал Ляшко.