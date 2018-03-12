Оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко
Все подобные заявления связаны с гибридной войной РоSSии.
Оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет.
Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в в эфире "Радио НВ" в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима по Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных либо местных органов власти", - сказал Розенко.
По его словам, все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутреннеполитической борьбой, а также гибридной войной РоSSии.
Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.
Накануне СМИ сообщили, что 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
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