Оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет, - Розенко

Все подобные заявления связаны с гибридной войной РоSSии.

Оснований для введения наблюдательной миссии ОБСЕ на Закарпатье нет.

Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил в в эфире "Радио НВ" в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Украина как демократическое государство не боится никаких мониторингов, но, честно говоря, откровенно вам скажу, никаких оснований для введения какого-то особого режима по Украине, в частности в языковом вопросе, я лично не вижу. Я не вижу никаких угроз языкам национальных меньшинств ни со стороны украинского законодательства, ни со стороны государственных либо местных органов власти", - сказал Розенко.

По его словам, все заявления соседних стран, в частности Венгрии, связаны с их внутреннеполитической борьбой, а также гибридной войной РоSSии.

Как сообщалось, в СММ ОБСЕ не подтвердили информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье и заявили о продолжении мониторинга ситуации в Ужгороде "путем патрулирования" из Ивано-Франковска.