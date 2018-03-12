Глава МВД Словакии ушел в отставку после убийства журналиста
Роберт Калиняк решил уйти из правительства под давлением общественности.
Министр внутренних дел и заместитель главы правительства Словакии Роберт Калиняк объявил о своей отставке после первого в стране убийства журналиста, которое произошло в конце февраля.
Об этом сообщает словацкий сайт Aktuality.sk.
Отмечается, что Калиняк решил уйти из правительства под давлением общественности.
На прошлой неделе в Словакии прошли многотысячные митинги, участники которых требовали отставки премьер-министра Роберта Фицо и его кабинета. Сообщив о своем уходе, Калиняк заявил, что это необходимо для поддержания стабильности в стране.
Калиняк также является членом парламента, но пока не знает, продолжит ли исполнять свои обязанности депутата.
Напомним, в конце февраля в Словакии впервые в истории страны произошло убийство журналиста - в своем доме в небольшом населенном пункте Велка Мача был застрелен журналист Ян Кучак. Он занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией. Вместе с ним была убита его невеста Марина Куснирова.
После убийства Кучака в стране разгорелся политический кризис. В отставку подал министр культуры Марек Мадарик, также свои посты покинули помощница премьер-министра Мария Трошкова и глава секретариата Совета безопасности Вилиам Ясань, упоминавшиеся в расследовании Кучака.
Расследовать убийство будет Европейский парламент.
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