Избиение нардепа Левченко расследуют как насилие против государственного деятеля

"Свободовец" защищал гаражи от сноса на месте будущей стройки.

Избиение нардепа Левченко расследуют как насилие против государственного деятеля
Фото: facebook.com/s.kutniak

Инцидент, произошедший 9 марта во время демонтажа гаражей на улице Половецкой в Шевченковском районе Киева между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц, будет расследоваться по статье "Насилие в отношении государственного деятеля", сообщает утром в субботу столичная прокуратура.

Кроме того, в связи со стычками, которые произошли во время этих событий, расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, участок на улице Половецкой передан торговому представительству Таджикистана, которое планирует построить здесь высотное здание. Однако владельцы гаражей на месте будущего строительства выступают категорически против него.

В ночь на 9 марта работники Киевблагоустройства проводили демонтаж этих гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. Возникла драка, после которой Левченко был госпитализирован.


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