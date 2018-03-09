Суд постановил взять Рубана под арест на два месяца

Дело рассматривает Шевченковский суд Киева.

В Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения главе Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимиру Рубану. Прокуроры просят Рубану арест 60 дней без определения залога, об этом из зала суда сообщил корреспондент LB.ua.

В сообщении на сайте суда отмечается, что Рубана подозревают в трех статьях Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: Сергей Нужненко Владимир Рубан Фото: Сергей Нужненко Фото: Сергей Нужненко Фото: Тереза Лащук Владимир Рубан

Обновление. Рубан в суде рассказал, что его подставили.

"Из меня делают террориста №1. Я отрицаю все обвинения и у меня есть пояснения", - заявил он. По словам Рубана, вчерашняя операция была спланирована офицером с позывным Кедр, а он был у этого офицера водителем. Его задача была якобы "перевезти один товар на ту сторону и оттуда забрать мебель".

"Я подъехал в условленное время. Ко мне вышел офицер "Кедр", распорядился, чтобы меня пропустили. Я проехал за ним несколько метров, потом нас окружили", - рассказал Рубан.

По его словам, место, где его задержали расположено между украинскими блокпостами. "И со стороны Донецка нужно пройти украинский блокпост, и со стороны Бахмута нужно пройти блокпост. Там не пропускают просто так, там стоят офицеры и солдаты с автоматами", - сказал Рубан.

После этого представители военной прокуратуры зачитали подозрение.

Обновление. 13:20. Адвокаты считают, что основания для залога, который предлагают прокуроры, нет и убеждены, что целесообразно было бы применить к их подзащитного домашний арест, передает корреспондент LB.ua.

Сам Рубан тоже попросил домашний арест.

"Прошу домашний арест, даю слово, что не убегу", - сказал он.

Судья ушел в совещательную комнату для принятия решения.

Обновление. 14:20. Рубану избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца до 6 мая без определения залога.

Напомним, согласно тексту подозрения, которое опубликовало издание "Страна", Рубана подозревают в подготовке массовых терактов и покушений на руководство страны, а также незаконном владении оружием.

Глава Центра освобождения пленных был задержан вчера, 8 марта, на линии разграничения в зоне АТО.