В Хмельницком водителя маршрутки, оскорбившего вдову полковника Нацгвардии, отправили в зону АТО

Полковник спецназа Нацгвардии Александра Бойко погиб в бою под Попасной в июне 2017.

Хмельницкий городской совет принял неординарное решение в отношении водителя маршрутного такси №38, который отказал в льготном проезде Светлане Бойко, вдове погибшего на Донбассе разведчика Нацгвардии Александра Бойко.

Водителя отправили в зону АТО с "гуманитарной миссией", пишет Новинарня.

"В качестве наказания и профилактики водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика. Считаем, что так будет справедливее, чем уволить водителя и оставить маршрут №38 без одной машины", - написал в фейсбуке заместитель мэра Андрей Бондаренко.

Он рассказал, что у водителя маршрутки и перевозчика ООО "Хмельницкое такси" взяты объяснения и проведено "жесткую беседу". Перевозчик и водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика встретилась со Светланой Бойко и также извинилась.

Бондаренко сообщил, что на последней сессии Хмельницкого городского совета депутаты узаконили право на бесплатный проезд в городском транспорте членам семей погибших участников АТО.

"Для городских властей вопрос соблюдения прав участников роSSийско-украинской войны и членов их семей является принципиальным... По нашим требованиям уже были уволены несколько водителей, которые незаконно отказали Героям и членам их семей в бесплатном проезде", - отметил заместитель городского головы.

Инцидент со Светланой Бойко и водителем маршрутки №38 в Хмельницком произошел 3 марта, о чем женщина написала в фейсбуке. По словам женщины, она принципиально отстаивает свое право на бесплатный проезд в общественном транспорте как вдова погибшего участника АТО, и в тот день так же предъявила соответствующее удостоверение в маршрутке. Однако водитель заявил, что "не поедет, пока она не выйдет".

Как сообщалось, офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко пропал без вести (возможно, попал в плен) во время выполнения боевой задачи в июне 2017 возле города Золотое Луганской области. Он был командиром 2-й разведывательно-поисковой группы, заместителем командира отдельного отряда спецназначения "Вега-Запад" Нацгвардии Украины.

Вернувшиеся бойцы доложили о гибели Бойко, но тело не было обнаружено, и потому он считался живым, но пропавшим без вести. Тело Бойко обнаружили члены волонтерской поисковой группы и передали в Северодонецк только 12 августа.

В сентябре Президент наградил полковника Нацгвардии Александра Бойко орденом "За мужество" III степени (посмертно).