Зеленський виступив у Верховному суді: похвалив реформу судової системи, яка поки не виправдовує очікування

Президент похвалився ліквідацією ОАСК. Але, на думку голови Верховного суду, це не дуже вдале рішення, інформує ZN.ua.

Зеленський виступив у Верховному суді: похвалив реформу судової системи, яка поки не виправдовує очікування
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у День працівників суду 15 грудня взяв участь в урочистому засіданні пленуму Верховного суду, повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що війна за незалежність України ставить стратегічне завдання – притягнути до відповідальності всіх росіян, які скоїли злочини проти українців та України.

«Справедливий і здатний працювати в розумні строки український суд – це ключовий елемент виконання цього завдання. Наші героїчні захисники й захисниці, політичне керівництво, наші дипломати, наші слідчі й прокурори, які розслідують усе те, що наробили окупанти, колаборанти на нашій українській землі, – виконають свою частину роботи. Я впевнений у цьому. Але головним результатом буде саме ваша робота. Я вірю, що вона буде ефективною», – сказав він.

Президент також відзначив українських суддів державними нагородами: орден «За мужність» ІІІ ступеня передав дружині судді Красноградського районного суду Харківської області Дмитра Константинова, який загинув на Харківщині під час допомоги силам оборони у розмінуванні; орден «За мужність» ІІІ ступеня вручив судді Іллічівського районного суду міста Маріуполя Юлії Матвєєвій, якій довелося пройти через російський полон.

Привітати суддів з їхнім професійним святом до Кловського палацу, де розташований Верховний суд, також прийшли, зокрема, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховного Суду Всеволод Князєв, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, генпрокурор Андрій Костін, урядовці та представники дипломатичного корпусу.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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