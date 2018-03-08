Полицейский застрелился на посту возле резиденции Порошенко

Трагедия произошла 23 февраля, но полиция об этом не сообщала.

Полицейский полка особого назначения застрелился 23 февраля во время дежурства на посту возле резиденции Президента Петра Порошенко в Козине Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель полиции области.

Событие произошло 23 февраля, но полиция об этом не сообщала и проводила расследование.

Полицейский находился один на посту. Версия следствия - самоубийство.

Начато уголовное производство по данному факту по ст 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Страна уточняет, что погибший - старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

Поселок городского типа Козин расположен в 30 км от Киева и известен во многом расположением там резиденции, в которой проживает президент.

Как сообщалось, накануне пытался застрелиться депутат Житомирского облсовета. Его госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки.