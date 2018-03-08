Полицейский застрелился на посту возле резиденции Порошенко

Трагедия произошла 23 февраля, но полиция об этом не сообщала.

Полицейский застрелился на посту возле резиденции Порошенко
Фото: youtube.com/ Igor Lutsenko

Полицейский полка особого назначения застрелился 23 февраля во время дежурства на посту возле резиденции Президента Петра Порошенко в Козине Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель полиции области.

Событие произошло 23 февраля, но полиция об этом не сообщала и проводила расследование.

Полицейский находился один на посту. Версия следствия - самоубийство.

Начато уголовное производство по данному факту по ст 115 (убийство) Уголовного кодекса.

Страна уточняет, что погибший - старший сержант Сергей Галасюк. По факту его гибели уголовное производство открыто по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

Поселок городского типа Козин расположен в 30 км от Киева и известен во многом расположением там резиденции, в которой проживает президент.

Как сообщалось, накануне пытался застрелиться депутат Житомирского облсовета. Его госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки.


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