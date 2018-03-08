Вандалы повредили выставку об украинской революции 1918-1921 годов на Крещатике

Неизвестные обрисовали плакаты красной краской.

Поврежденный плакат с выставки на Крещатике

В ночь на 8 марта неизвестные разрисовали баннеры выставки "Украинская революция 1917-1921", которая экспонируется под открытым небом на Крещатике, возле Главпочтампа.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - рассказал он.