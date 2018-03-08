Вандалы повредили выставку об украинской революции 1918-1921 годов на Крещатике

Неизвестные обрисовали плакаты красной краской.

Вандалы повредили выставку об украинской революции 1918-1921 годов на Крещатике
Поврежденный плакат с выставки на Крещатике
Фото: Volodymyr ViatrovychFacebook

В ночь на 8 марта неизвестные разрисовали баннеры выставки "Украинская революция 1917-1921", которая экспонируется под открытым небом на Крещатике, возле Главпочтампа.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Института нацпамяти Владимир Вятрович.

"Ночью вандалы осквернили выставку "Украинская революция 1917-1921", которая с начала ноября прошлого года экспонируется на Крещатике возле Главпочтамта", - рассказал он.

Напомним, ранее Вятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три года.


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