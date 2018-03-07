Венгрия будет и дальше блокировать международные устремления Украины

Венгрия продолжит блокировать международные устремления Украины до тех пор, пока Украина не отменит «языковую статью» закона об образовании, касающуюся языка обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом заявил в интервью « Українським новинам » посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

Так, отвечая на вопрос о блокировании Венгрией заседания комиссий «Украина – НАТО», дипломат подчеркнул: «Наша позиция такова: пока Украина этого не изменит, мы не можем поддерживать международные устремления Украины».

При этом, по словам дипломата, Венгрия согласна поддержать обучение закарпатских венгров украинскому языку по методике иностранного.

«Принципиальной позицией венгерского правительства является следующее: что хорошо для местных венгров, то хорошо и для правительства. То есть, если местные венгры скажут, что ситуация разрешилась успокаивающим образом, правительство это примет. Обязательно следует сказать о том, что уже существующие приобретенные права национальных меньшинств, а значит, право обучения на родном языке, нельзя отбирать. Развитие обучения государственному украинскому языку по методике иностранного языка для венгров, мы, естественно, можем поддерживать», — добавил Кешкень.

Посол Венгрии не считает шантажом блокирование Будапештом евроинтеграционных стремлений Киева .

«Украина, тем, что приняла закон об образовании, серьезно нарушающий права меньшинств, не исполняет не только свои обязательства перед Европейским союзом, но и свои обязательства перед НАТО. Украина в рамках годичной национальной программы подготовки к НАТО обязалась уважать и развивать права меньшинств, но принятие нового закона об образовании в абсолютной мере противоположно этому», — отметил посол.