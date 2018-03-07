Венгрия будет и дальше блокировать международные устремления Украины

vengriya-ukraina

Венгрия продолжит блокировать международные устремления Украины до тех пор, пока Украина не отменит «языковую статью» закона об образовании, касающуюся языка обучения представителей национальных меньшинств.

Об этом заявил в интервью «Українським новинам» посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.

Так, отвечая на вопрос о блокировании Венгрией заседания комиссий «Украина – НАТО», дипломат подчеркнул: «Наша позиция такова: пока Украина этого не изменит, мы не можем поддерживать международные устремления Украины».

При этом, по словам дипломата, Венгрия согласна поддержать обучение закарпатских венгров украинскому языку по методике иностранного.

«Принципиальной позицией венгерского правительства является следующее: что хорошо для местных венгров, то хорошо и для правительства. То есть, если местные венгры скажут, что ситуация разрешилась успокаивающим образом, правительство это примет. Обязательно следует сказать о том, что уже существующие приобретенные права национальных меньшинств, а значит, право обучения на родном языке, нельзя отбирать. Развитие обучения государственному украинскому языку по методике иностранного языка для венгров, мы, естественно, можем поддерживать», — добавил Кешкень.

Посол Венгрии не считает шантажом блокирование Будапештом евроинтеграционных стремлений Киева.

«Украина, тем, что приняла закон об образовании, серьезно нарушающий права меньшинств, не исполняет не только свои обязательства перед Европейским союзом, но и свои обязательства перед НАТО. Украина в рамках годичной национальной программы подготовки к НАТО обязалась уважать и развивать права меньшинств, но принятие нового закона об образовании в абсолютной мере противоположно этому», — отметил посол.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер"ДНР" и "ЛНР" необходимо ликвидировать, - Волкер
Напротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без оконНапротив имения роSSийского чиновника Шувалова построили дом без окон
"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко"Газпром" готовит ловушку Украине, - Наливайченко
Полиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колениПолиция объяснила, зачем задержанных в палаточном городке ставили на колени
Прокуратура подала апелляцию на приговор ТопазуПрокуратура подала апелляцию на приговор Топазу
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Украины призвал Польшу к совместной молитве в местах памятиМИД Украины призвал Польшу к совместной молитве в местах памяти
Гройсман рассказал, что будет с отоплением многоэтажек в УкраинеГройсман рассказал, что будет с отоплением многоэтажек в Украине
Посольство Украины в Болгарии назвало высказывания патриарха Кирилла в эфире болгарского ТВ антиукраинской провокациейПосольство Украины в Болгарии назвало высказывания патриарха Кирилла в эфире болгарского ТВ антиукраинской провокацией
Порошенко: Фронт международной военной поддержки Украины открытПорошенко: Фронт международной военной поддержки Украины открыт
Порошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долгаПорошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга
Москаль пояснил, почему не будет извиняться перед СупрунМоскаль пояснил, почему не будет извиняться перед Супрун
Должность министра обороны Украины станет гражданскойДолжность министра обороны Украины станет гражданской
Порошенко обсудил с Лукашенко актуальные вопросы отношений Украины и БеларусиПорошенко обсудил с Лукашенко актуальные вопросы отношений Украины и Беларуси
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгровМИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгров
Ассоциация киноиндустрии Украины призвала Минкульт не вредить украинскому кино (документ)Ассоциация киноиндустрии Украины призвала Минкульт не вредить украинскому кино (документ)
Последние новости
Подгружаем последние новости