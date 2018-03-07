Главный экономический советник Трампа уволился

Гэри Кон не согласился с решением президента ввести пошлины на сталь и алюминий.

Главный экономический советник Трампа уволился
Гэри Кон
Фото: nytimes.com

Главный экономический советник президента США Гэри Кон подал в отставку.

Соответствующую информацию американских СМИ подтвердил Дональд Трамп в своем твиттере.

Уход чиновника связали с решением Трампа настаивать на введении экономических пошлин на импорт стали и алюминия в США.

Предложение Трампа не поддержали как торговые партнеры Штатов (в частности, Канада назвала их неприемлемыми, а Китай заявил о принятии мер в случае ущемления США их торговых интересов), так и ряд однопартийцев Трампа - членов Республиканской партии. Против него также высказался Кон.

Отставка Кона стала еще одним громким увольнением в администрации Трампа. С момента инаугурации нынешнего президента США в январе 2017 года его администрацию покинули более десяти человек, в том числе давняя соратница нынешнего главы США и бывший директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.


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