Главный экономический советник Трампа уволился
Гэри Кон не согласился с решением президента ввести пошлины на сталь и алюминий.
Главный экономический советник президента США Гэри Кон подал в отставку.
Соответствующую информацию американских СМИ подтвердил Дональд Трамп в своем твиттере.
Уход чиновника связали с решением Трампа настаивать на введении экономических пошлин на импорт стали и алюминия в США.
Предложение Трампа не поддержали как торговые партнеры Штатов (в частности, Канада назвала их неприемлемыми, а Китай заявил о принятии мер в случае ущемления США их торговых интересов), так и ряд однопартийцев Трампа - членов Республиканской партии. Против него также высказался Кон.
Отставка Кона стала еще одним громким увольнением в администрации Трампа. С момента инаугурации нынешнего президента США в январе 2017 года его администрацию покинули более десяти человек, в том числе давняя соратница нынешнего главы США и бывший директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.
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Политика
07.03.2018 06:10