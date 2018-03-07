Главный экономический советник Трампа уволился

Гэри Кон не согласился с решением президента ввести пошлины на сталь и алюминий.

Главный экономический советник президента США Гэри Кон подал в отставку.

Соответствующую информацию американских СМИ подтвердил Дональд Трамп в своем твиттере .

Уход чиновника связали с решением Трампа настаивать на введении экономических пошлин на импорт стали и алюминия в США .

Предложение Трампа не поддержали как торговые партнеры Штатов (в частности, Канада назвала их неприемлемыми, а Китай заявил о принятии мер в случае ущемления США их торговых интересов), так и ряд однопартийцев Трампа - членов Республиканской партии. Против него также высказался Кон.