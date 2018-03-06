Первая тренировочная миссия "ЛитПолУкрбрига" стартовала во Львове

В течение месяца львовских десантников будут обучать по стандартам НАТО.

В отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая дислоцируется во Львове, стартовала тренировочная миссия Литовско-польско-украинской бригады, инструкторы которой осуществляют подготовку личного состава штаба одного из батальонов львовских десантников по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По словам руководителя тренировочной миссии полковника Владимира Юданова, такие учения проводятся впервые.

Фото: mil.gov.ua

"До этого военнослужащие Литовско-польско-украинской бригады проходили определенные этапы приобретения оперативных возможностей подразделений и после соответствующей сертификации приступили к обучению других. То есть "ЛитПолУкрбриг" получил задание провести подготовку личного состава штаба одного из штатных десантных батальонов Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО", - сказал он.

Легенда учений предполагает, что одна из вымышленных стран имеет территориальные претензии к своему соседу. Вследствие агрессии захватывает часть территории. Батальону Вооруженных Сил Украины приказано защитить границы государства, остановить агрессию и перейти в наступление с целью вытеснения врага с захваченных территорий.

Фото: mil.gov.ua

Командно-штабные учения продлятся в течение месяца. К ним привлекается весь личный состав штаба украинского десантно-штурмового батальона. Отмечается, что все украинские военнослужащие, участвующие в тренировках, имеют боевой опыт АТО и в ходе занятий делятся им с иностранными коллегами.

Как сообщалось, бригаде "ЛитПолУкрбриг" решили присвоить имя гетмана Константина Острожского.