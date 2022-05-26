В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь

Во время таких миссий наша сторона понесла потери среди личного состава. Также оккупанты сбили несколько вертолетов, информирует ZN.ua.

В разведке рассказали о героических вертолетных миссиях, которые доставляли припасы в заблокированный Мариуполь
© Укроборонпром

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что экипажи украинских вертолетов Ми-6 несколько раз прорывались через роSSийскую ПВО и вражескую авиацию, чтобы доставить нашим защитникам, находившимся на "Азовстале" в заблокированном Мариуполе, крайне необходимы запасы и свежие силы. Об этом он рассказал журналистам The War Zone.

"Спецоперация была спланирована и проведена военной разведкой Министерства обороны Украины", - впервые рассказал Буданов подробности этих миссий.

Он отметил, что на "Азовстали" наши героические защитники окапывались в течение трех месяцев, поскольку сталеварный завод большой. Однако по мере того, как у них заканчивалось продовольствие, боеприпасы и медикаменты, а вместо этого росло количество тяжелораненых, в их просьбах о помощи росло и отчаяние.

Глава разведки рассказал, что все поставки прошли успешно. Однако во время 5-го и 7-го вылетов были сбиты два наших вертолета. Также оккупанты уничтожили третий вертолет, прибывший на помощь.

Информацию о пострадавших глава разведки не стал уточнять. Он лишь отметил, что хотя последний самолет и смог доставить все необходимое, этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить захват Россией завода.

О том, что ВСУ неоднократно доставляли в Мариуполь помощь, заявлял и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов. Но он добавил, что эти поставки "были возможны до распространения информации о помощи. В результате противник принял меры по усилению системы ПВО, что затруднило нам проведение таких действий и привело к потерям личного состава и вертолетов, которые эвакуировали раненых".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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