НАБУ завершило следствие по делу главы Госаудитслужбы

Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по делу главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой и 3 марта открыло ей доступ к материалам производства. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По версии следствия, Гаврилова в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы на общую сумму почти 10 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

Кроме того, в НАБУ считают, что чиновница внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Следствие считает, что чиновница прибегла к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Следствие было начато в январе 2017 года. 23 января 2018 года председателю Госаудитслужбы сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.