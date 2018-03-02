Посольство Украины в Болгарии назвало высказывания патриарха Кирилла в эфире болгарского ТВ антиукраинской провокацией
Глава Русской православной церкви назвал военный конфликт на Донбассе "гражданской войной".
Посольство Украины в Болгарии возмущено антиукраинскими высказываниями патриарха Московского Кирилла в эфире болгарского телевидения, сообщает пресс-служба диппредставительства.
"Посольство Украины в Республике Болгария возмущено антиукраинскими высказываниями Патриарха РПЦ Кирилла в эфире программы "Още от деня" Болгарского национального телевидения 1 марта. Утверждение патриарха о "гражданской войне" на Донбассе рассматриваем как антиукраинскую провокацию", - говорится в комментарии посольства.
В посольстве напомнили, что РоSSия, совершив временную оккупацию Крыма и части Донецкой и Луганской областей, грубо нарушила нормы и принципы международного права, в том числе Устав Организации Объединенных Наций.
В диппредставительстве выразили сожаление в связи с тем, что Болгарское национальное телевидение было "использовано руководством РПЦ как трибуна для обнародования откровенно антиукраинских заявлений, синхронизированных с официальной позицией Кремля".
"Гарантией возвращения мира на оккупированные Россией территории является выполнение Москвой Минских договоренностей и возвращение РФ к соблюдению международного права", - сказано в комментарии.
При этом в посольстве напомнили, что РФ с 2015 года блокирует инициативу Украины о введении на оккупированные территории международной миротворческой операции, которая может ввести международный контроль над украинско-роSSийской границей, как это предусмотрено Минскими договоренностями, и создать предпосылки для мирной реинтеграции и реабилитации украинского Донбасса.
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02.03.2018 21:22